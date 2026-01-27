我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，引外界譁然，外媒《華爾街日報》甚至披露，張又俠落馬的關鍵是因涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武機密數據。對此，政經評論員吳嘉隆昨（26）日斷言，千萬不要以為張又俠很好處理，中國國家主席習近平現在忙著對付內部，應不會對台灣進行軍事冒險，又，他也不排除中國因此爆發內戰和地方割據的可能性。吳嘉隆昨發文指出，張又俠、參謀長劉振立被抓的事情，還沒塵埃落定，習近平這邊抓住媒體，加緊官宣，表示現在雙方的局勢很緊張。據說支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰。吳嘉隆認為，千萬不要以為張又俠很好處理，說抓起來就抓起來了。何況，習近平做很多事情都爛尾，不但一帶一路爛尾，雄安特區爛尾，粵港澳大灣區爛尾，北京證券交易所爛尾，海南島自由貿易區爛尾，深圳國際金融中心爛尾，當然了，香港這邊更是爛尾了。吳嘉隆分析斷言，根據他大膽猜測，習近平要對付張又俠，最後可能也爛尾了，先觀察下去，不急。另外，別擔心習近平因此大權在握，沒有人制衡得了，然後對台灣進行軍事冒險。許多人在鼓吹這個論點，他並不認同，現在習近平與張又俠對決，事情沒這麼簡單，習近平忙於處理內部，根本沒有力氣轉頭對付台灣。請大家放心吧！吳嘉隆指出，為了台灣的安全，台灣這邊必須在中共內部有部署，有內線，有情報，而且也要有衛星偵測中國地面上的軍事活動，想要對台灣動手，沒那麼簡單！吳嘉隆更預測，何況，請問習近平手上有什麼樣的大將可以執行這麼艱難的攻台任務？如果真有這樣的人，那還需要對付什麼張又俠嗎？總之，不排除中共出現內戰，然後是地方割據，然後是清朝晚期的那種局面。這樣的可能性存在，所以不急，先觀察看看。