我是廣告 請繼續往下閱讀

買房避雷指南：4熱區過半是40年老屋

▲2025年台北市行政區購屋屋齡占比。（圖／永慶房屋提供）

西區門戶計畫加持！大同變新房熱區

務實派首選！文山內湖成換屋最愛

根據永慶房產集團最新統計，台北房市版圖驚爆大洗牌！過去搶手的大安、士林區，如今過半交易淪為40年老屋。反觀大同與南港區受惠建設利多，強勢晉升台北房市黑馬。不想屈就大安區老房子的購屋新貴，正集體轉向這兩大潛力熱區。想在台北置產，得先學會買房避雷。數據揭露，萬華區老屋交易占比高達56%居全市之冠；士林、大安與松山區也緊追在後，每兩筆交易就有一筆是高齡老宅。對於自住客來說，這意味著；但對投資客而言，這些老屋密集區卻是，是進可攻退可守的長期布局。若想住新房，千萬別憑直覺避開舊城區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，。陳金萍分析，大同區房價較核心區親民，加上同樣擁有建設利多的南港區，這兩區已成功翻轉形象，成為想住新房子民眾的首選。如果不想追逐高價新屋，也不願屈就老舊公寓，屋齡20至40年的中生代住宅則是高CP值的解方。數據顯示，。這類產品公設比適中，價格相對穩定，雖沒有台北房市黑馬般的爆發力，卻是家庭換屋族最穩健的避風港。