不少學生都開始放寒假，計劃好出國旅遊，卻總是在出國前夕生病？胸腔暨重症醫師黃軒就表示，這不是你衰，而是身體真的撐不住了！因為出國前身體其實正在面臨一系列的隱形壓力，導致你的免疫力降低，加上作息混亂，更容易生病，黃軒建議，出國前固定睡眠時間、別暴飲暴食、不要前一天才熬夜打包行李等6招，減少生病機會。
冬天出國前常生病？其實身體正面臨壓力測試
醫師黃軒在臉書粉專發文指出，許多人在寒假出國前會突然生病，像是「明天要出國，結果拉肚子」、「後天飛，今天開始喉嚨痛」、「人還沒到國外，第一天就發燒」，在門診當中，冬天準備出國的人生病比例真的特別高。黃軒表示，醫學研究早就發現，身體在出國前，其實正在承受一套「看不到的壓力連環拳」。
第一拳：心理壓力，免疫力先降低
準備出國很開心，但其實大腦一直在思考訂機票、飯店、收拾行李、工作交接、行程規劃、擔心證件、時間、天氣，而且「興奮」也不會讓身體放鬆，這些都是「急性壓力」，有研究發現，短期壓力會讓白血球反應下降、自然殺手細胞（NK cell）活性變差，讓病毒一來，身體防禦能力就慢半拍。
第二拳：作息一亂，生理時鐘當機
很多人在出國之前，可能會熬夜整理行李，或是睡眠、吃飯時間不固定，還有人會靠咖啡硬撐，就有研究指出，連續睡眠少於6小時，感染風險就會明顯上升，因為睡眠時間亂掉，免疫細胞「上班時間」錯亂，發炎反應變得不穩，身體就更容易累、痛或是感冒。
第三拳：人還沒飛，身體已在「預演時差」
黃軒表示，有研究發現，當大腦「預期要跨時區」時，交感神經會先升高，副交感神經下降，會讓心跳變快、消化變慢、睡不好，讓你頭痛、肩頸僵硬、腸胃不適全部都來報到。
第四拳：機場是病毒超級交流站
出國之前一定會到機場，通過安檢區，有些人可能還會到免稅商店逛逛，不過黃軒指出，有研究發現機場安檢托盤上的病毒量，比廁所門把還高好幾倍，如果你現在免疫力正低，遇到大量病毒，感冒、腸胃炎自然來找你。
第五拳：壓力一來，腸胃最先投降
黃軒表示，很多人出國前都有拉肚子的經驗，這不是心理作用，而是「腸腦軸（gut–brain axis）」在作怪。因為壓力會讓身體分泌皮質醇，導致胃排空變慢、腸胃蠕動亂掉、胃酸增加。
固定睡眠、勿暴飲暴食、做好消毒 玩得更開心
想讓出國前比較不容易生病，黃軒建議，出發前3天固定睡眠時間，比睡多久更重要，每天早上曬10到15分鐘日光，幫助校正生理時鐘，下午減少咖啡因攝取，讓交感神經可以休息，出發前48小時也不要暴飲暴食，腸胃穩定才能讓旅途順利，摸過安檢托盤、扶手，一定要洗手或用酒精消毒，最後，別在前一天熬夜打包行李，打包其實是超高腦負荷的行為。黃軒強調，出國前對身體來說就是一場壓力測試，因此上飛機前要特別注意。
資料來源：胸腔暨重症醫師黃軒
