蘋果突襲推出了新一代防丟神器AirTag 2，睽違了5年，終於推出新款，外觀卻與上一代幾乎相同，但所幸內部規格有明顯升級，換上全新晶片讓搜尋範圍較上一代增加50％，喇叭音量也變得更大聲。《NOWNEWS今日新聞》整理了新舊款功能差異，並教你一招秒辨新舊款。售價部分AirTag 2凍漲，與上一代相同維持單顆990元，四件組為3390元，但台灣官網目前尚未開賣，還需要再等一等。
AirTag 2搜尋範圍大增50％
AirTag 2搭載了Apple設計的第 2 代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 所搭載的晶片相同，將連接能力大幅強化。官方數據顯示，「精確尋找」的適用距離最遠比前一代長 50%，首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，使用「精確尋找」來找到 AirTag。
AirTag 2揚聲器音量提升 50%
針對許多用戶反映「聽不到聲音」的痛點，AirTag 2將內建揚聲器的音量提升了 50%。更強的穿透力讓它被壓在沙發、包包深處時更容易被聽見，可聽見的距離最遠可達之前的 2 倍。
AirTag 2系統門檻提高
想要體驗更強大的追蹤功能，手機系統也得跟上。AirTag 2要求 iPhone 必須更新至 iOS 26.2.1 或以上版本（iPad 為 iPadOS 26.1 以上）才能配對使用。若是使用較舊系統的用戶，入手前需特別留意。
AirTag 2環保材質佔比更高
為達成 2030 年碳中和目標，新一代 AirTag 的外殼採用高達 85% 的再生塑膠製成，且包裝全面採用 100% 纖維材質，比上一代更加環保。
如何區分新舊款
目前市面上可能同時流通新舊兩款庫存，且部分通路僅標示「AirTag」而未註明代數，外媒《Apfelpatient》指出，分辨兩者最快的方法就是看背面的雷射刻字，第 1 代AirTag背面文字採「大小寫混合」，例如印有「Bluetooth LE」、「Ultra Wideband」等字樣。AirTag 2背面文字全部改為「全大寫」包含AIRTAG、FIND MY等詳細規格。
資料來源：AirTag 2
