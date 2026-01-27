我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市台64線快速道路25日凌晨發生死亡車禍！一名25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中疑似與司機發生糾紛遭丟包在快速道路上，隨後倒臥車道，遭後方4輛來車接連輾過當場死亡。對此，律師律師鄧湘在臉書發文指出，司機與乘客存有載客契約，負有相應的權利義務，如今運將將人丟包在車速飛快的快速道路上，恐構成「遺棄致死罪」。這起慘劇發生於25日凌晨，25歲溫姓男子酒後搭乘林姓運將的多元計程車返家，途中因醉酒踢踹椅背引發糾紛，林男憤而將人強行丟包在台64線快速道路，隨即報警稱有乘車糾紛便逕自離去。不料，獨自留在大馬路上的溫男隨後倒臥在內側車道，待警方獲報趕抵時，溫男已慘遭後方4輛轎車連續輾過，當場身亡。警方透過監視器追查，除了最初將人丟包馬路的林姓司機外，連同後續輾壓傷者的陳、邱、簡、魏等4名駕駛，全數依過失致死罪嫌移送法辦。其中，簡男與魏男2人因涉嫌肇事逃逸，經複訊後裁定以一萬元交保；而林姓司機除刑責外，另因違規行駛與拒載遭警方開單舉發。據悉，不幸喪命的溫男擁有名校雙學士學位，在校表現極為優秀，目前於鐵路警察局護車警察大隊服替代役，原計畫於下個月正式退役。護車警察大隊大隊長吳士龍指出，溫男2025年10月起入隊，平時作息規律且交友簡單，近期更為了重返職場積極準備面試，沒想到在退役前夕發生意外。對此，律師鄧湘全26日深夜透過臉書發聲，痛心感嘆「25歲就走了，他的爸媽會有多傷心。」她直言，運將即便與乘客發生爭執或心生不滿，也絕不該將人丟包在險象環生的快速道路上「這已經不是職業道德的問題了」，乘客若有酒醉情況，更是危險；這位運將的行為，讓自己「官司吃不完！」鄧湘全指出，司機與乘客間存有載客契約，負有相應的權利義務。鄧湘全強調，即便雙方鬧得不愉快，司機起碼應將人載往平面道路的安全處放行，「但在凌晨2點、車速飛快的快速道路逕行丟包，恐構成『遺棄致死罪』」。鄧湘全藉此呼籲「所有駕駛都要把人命關天，當一回事啊！」最後，鄧湘全也引述《刑法》第294條，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑。「因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑」。