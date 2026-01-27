我是廣告 請繼續往下閱讀

就是在條例裡面列了5項軍購案，都沒有列國內配合款。

部內整規書都已經好了，就等條例通過後馬上啟動，依照民眾黨版本真的會窒礙難行。

國防部也會對此在立法院講清楚，畢竟一個正確的決策才有辦法讓國家更安全，如果勉強只買裝備，沒有配套，後續審監單位稽核，恐怕相關人員難逃失職之責。

藍白近期在立法院數度封殺國防特別條例預算，民眾黨昨（26）日推出自家黨團版本，將1.25兆瘦身到4000億，並採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意，更保留列管20％約881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求。國防部今（27）日對此說明指出，民眾黨版本沒有列國內配合款，若缺乏配套，國防部將無法執行，這點他們也會和立法院說清楚。針對民眾黨團推出的軍購預算版本，國防部指出，撇開大家都在評論的專業問題，民眾黨版本就國防部實行相關案項推動，有一點非常重要，國防部提到，海馬士火箭必須要蓋戰堡、車堡、庫存設施等，如果買了武器裝備沒地方放，可能造成武器裝備損害，這些目前公布的都包括彈藥，整規書也包括彈藥庫整建，但民眾黨條例都沒有。國防部說，依照上次國土韌性預算，條例通過後，7天就得送預算書表，這7天不可能修建案文件，或是針對已經匡列組裝裝備、附屬裝備、配合工程等項目預算書表，勢必造成作業沒有辦法因應後續審查。國防部強調，如果立法院強行通過民眾黨的版本，這是一個進去之後就可能讓國防部沒有辦法執行，甚至執行後衍生後遺症的狀況。政務辦公室主任孫立方中將則指出，民主社會對於不同法案都可以討論，如同今天戰規司的整體作業程序，在立法院利用機密會議討論，另外也有用非機密版本說明，目的就是希望跟不同政黨溝通。軍購案在國際現實環境之下，並非買方市場，還有很多客觀存在必須克服的困境跟挑戰。在前期規劃的過程中，是不是要做保密措施的內容，沒辦法第一時間跟公眾溝通，但有共識後就會跟公眾說明，目的不是要跟其他政黨打對台。公眾參與是非常有幫助，整體來說是要怎麼做溝通協調。主計局長謝其賢中將表示，按照民眾黨團的軍購案版本，困難點具體來說，民眾黨團版本把美方供售訂了一個上限，但是美種軍購案要形成戰力，還有很多要做的事項，包括附屬工程、訓練，還有車庫、彈庫、維修工廠，這些都要做執行。若設定在對美裝備採購的上限，裝備回來卻沒辦法形成戰力，沒有庫存空間跟訓練，到時還需要立法院同意修條例，將導致緩不濟急，希望按照行政院版本進行。