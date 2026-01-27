我是廣告 請繼續往下閱讀

原本有意婉拒徵召的樂天桃猿35歲資深左投陳冠宇，在中華隊總教練曾豪駒的親自說服下，終於點頭同意加入2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊。若最終順利入選名單，他將寫下台灣棒球史上首見的「3屆12強＋3屆經典賽」全勤紀錄，這項消息也引來美國大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）的高度關注，發文盛讚陳冠宇是「越老越強」的代表。素有「中華隊最強公務員」美譽的陳冠宇，國際賽資歷顯赫。他曾參與過2015、2019、2024年三屆世界12強棒球賽，以及2017、2023年兩屆WBC經典賽。如今決定再披戰袍投入2026年經典賽，他將成為台灣棒球史上首位集滿「3屆12強」與「3屆經典賽」參賽資歷的選手，樹立難以超越的「陳冠宇障礙」。這項消息傳出後，關注國際棒球動態的MLB官方資深記者摩洛西隨即在社群平台上發文致敬。摩洛西寫道：「很高興聽到資深左投陳冠宇被納入2026經典賽牛棚投手的考量，我還記得他在世界12強賽時，那精準的速球控球讓人印象深刻。」摩洛西更對陳冠宇的身體狀態感到驚訝，指出這位35歲老將不僅表現沒有下滑，反而隨著年齡增長持續進化。他特別引用數據指出，陳冠宇上季在中華職棒繳出生涯最佳的1.69防禦率，是樂天桃猿奪冠的關鍵功臣。此外，他在去年的台灣大賽（總冠軍賽）中也展現了頂級後援投手的抗壓性。尤其在G2面臨八局下、無人出局滿壘的絕體絕命危機時，他成功拆彈守住失分，最終在系列賽繳出1勝3中繼成功的鬼神成績，是球隊能捧起金盃的重要人物。如今這股穩定的左手戰力將注入國家隊牛棚，無疑是中華隊的一大福音。