▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）、陳蕾朵、羅晨恩、曾愷玹、張允曦（小8）、編劇呂安弦一起出席親子場活動。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》票房勢如破竹，全台累積票房正式衝破2.5億大關，刷新導演林孝謙個人紀錄，他也親自認證劇組有玄學加持！原來片中飾演阿姨的張允曦（小8）被導演視為超級福將，林孝謙笑稱繼《比悲傷更悲傷的故事》後再次與她合作，「只要有小8在，票房就特別旺！」這股氣勢也反映在數字上，該片週六單日票房狂掃3500萬，創下台灣電影近10年來的單日最高紀錄，成為近期最狂的現象級神作。除了小8坐鎮，片中飾演收養母親的曾愷玹人氣也直線飆升。在上週五的親子場活動，曾愷玹一現身就引發轟動，她在片中對陳意涵的女兒芸熙視如己出，溫柔細膩的演技讓觀眾感動不已，紛紛喊著要「排隊求收養」。曾愷玹事後在社群幽默發問：「聽說我的最新稱號是『國民媽咪』？」引來大批網友甜喊「媽咪」，大讚她魅力完全不減當年「最美J女郎」風采。活動當天宛如大型「認親現場」，飾演童年子晴的小演員陳蕾朵、飾演長大後子晴的羅晨恩，以及「阿姨」小8首度戲外合體，一家四口溫馨合唱電影插曲〈幸福在歌唱〉。其中，童星陳蕾朵稚嫩卻精準的歌聲融化全場，她在片場更是公認的「小天使」，連清晨6點開工都不哭不鬧，連睡覺都帶著笑容，讓曾愷玹與小8都忍不住蓋章認證她的乖巧。隨著電影熱賣票房破2.5億，超越了導演前作《比悲傷更悲傷的故事》的2.4億票房，劇組士氣大振。電影尾聲由新人羅晨恩以陽光純淨的氣質，詮釋長大後的子晴，她為了片中最後一場吉他演奏戲，苦練半年之久，最終呈現出溫柔動人的收尾，也為這部刷新票房紀錄的感人之作畫下完美句點。