美國徒手獨攀好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘完成登頂台北101，讓全台民眾為之振奮，不過也引發不少民眾爭相模仿。國民黨台北市議員游淑慧說，111到114年間，台北市攀岩館已發生9件嚴重申訴案，其中8件全是骨折，甚至包含極其嚴重的「脊椎壓迫性骨折」，提醒大家別拿生命開玩笑！台北101不是練習場。游淑慧指出，許多人誤以為「高度不高」、「有軟墊保護」就不會發生嚴重傷害，但她向體育局調閱資料後發現，實際情況令人憂心。根據統計，111年至114年間，台北市攀岩館共發生 9 件嚴重申訴案件，多數傷者為初次體驗攀岩的民眾，僅從約 2 公尺高度摔落，就造成嚴重傷害。她進一步說明，自己在接獲去年攀岩館摔落骨折的陳情後，深入了解相關制度，發現現行法規對攀岩場館的安全管理與消費者保障仍存在明顯漏洞。為避免類似事故持續發生，她已正式提案，要求台北市建立專屬規範，請體育局針對攀岩場館訂定更嚴格的安全管理標準。游淑慧表示，相關改革方向包括落實教練配置比例與裝備檢查機制，確保初學者在任何攀岩館都能獲得充分指導與安全保護，同時也應強化消費者保險制度，讓市民在發生意外時，其權益能獲得基本保障，而非事後求助無門。對於有意嘗試攀岩的民眾，游淑慧也提出三點建議。她指出，攀岩需要強大的核心肌群與肌力，平時缺乏運動習慣者，應先從基礎體能訓練開始；其次，務必尋求專業課程指導，特別是學習正確的「落下方式」，其重要性甚至高於向上攀爬技巧；最後，她再次強調，專業表演無法複製，呼籲民眾切勿模仿攀爬台北 101 等高風險行為。