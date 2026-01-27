我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克對密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的渴望早已是公開的秘密。儘管這位兩屆MVP近期遭遇小腿傷勢，預計將缺席至少一個月，外界普遍認為這將導致交易談判推遲至休賽季。然而，根據資深NBA記者沃費爾（Gery Woelfel）最新爆料，字母哥傷勢並未嚇退追求者，甚至有球隊「非常願意等待」他康復，這讓他在2月5日交易大限前轉隊的可能性死灰復燃。隨著交易大限逼近，字母哥此時受傷原本被視為交易的「冷卻劑」。一般邏輯下，球隊不願為了正在養傷的球員付出巨額資產。但沃費爾在推特上語出驚人地表示：「既然安戴托昆波預計缺席至少四週，外界認為他在下週四截止日前不會被交易。但別太確定。」沃費爾指出，部分NBA內部人士堅稱，公鹿高層已經很清楚目前的報價狀況，且潛在買家心態相當積極，「有些球隊非常願意等待安戴托昆波從小腿傷勢中復原，因為他們知道他能在季後賽前完全康復。」報導中更引述了一位西區球隊高層的看法：「那些想要字母哥的球隊會調閱醫療報告，只要確認沒大礙，這點傷勢根本不會阻止他們現在就發動交易。」尼克本季雖對陣容變動保持耐心，但近期的掙扎可能迫使管理層加速補強計畫。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）的分析，波特蘭拓荒者可能成為促成這筆驚天交易的第三方，由於拓荒者握有公鹿的選秀權，且對尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）感興趣，這為三方交易提供了邏輯基礎。不過，這筆交易面臨著極其嚴苛的時間壓力。由於布里吉斯在休賽季剛簽下延長合約，受限於勞資協議，尼克必須等到才能正式交易他。這意味著從布里吉斯解禁到交易大限之間，尼克只有短短「4天」的時間來完成這筆牽涉多方、金額龐大的複雜交易。雖然難度極高，但隨著尼克對奪冠的渴望日益強烈，以及內線消息指出買家「願意等待傷癒」的態度，字母哥在截止日前降臨麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的劇本，似乎仍有實現的一線生機。