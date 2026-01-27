我是廣告 請繼續往下閱讀

自日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論引發中國不滿後，中國當局頻頻祭出旅遊呼籲，要中國民眾別去日本。中國外交部和駐日大使館26日再度發出旅遊提醒，指近期日本社會治安不佳、針對大陸公民違法犯罪案件多發，且地震頻發，呼籲中國公民近期避免前往日本。消息傳出後，不少台灣網友樂開懷，認為「可以放心去日本了」，網紅「林氏璧」更表示：「機票還不訂起來！」中國外交部26日透過微信公眾號「領事直通車」發布消息表示，「近期日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。」中國外交部進一步喊話，稱「農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和衍生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護」。日旅達人、「林氏璧」（前台大醫院感染科醫師孔祥琪）在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享此消息，並表示：「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由。10月24日，一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日。怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」林氏璧更笑稱：「是的，日本真的是很危險的國家呀。日本機票還不快訂起來！」不少網友也在林氏璧的貼文中留言，紛紛表示「台灣人春節可以放心去日本了」、「看來春節還是能安心去日本大玩特玩」、「這麼危險的國家我們來去就好」。