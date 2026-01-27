我是廣告 請繼續往下閱讀

中菲關係再度掀起外交波瀾，面對中國駐菲律賓大使館近期頻繁在公開場合與菲國官員、國會議員唇槍舌劍，菲律賓外交部近期正式向中方提出「嚴正交涉」，呼籲中國在公開發言上保持理性、專業與相互尊重，避免進一步壓縮雙邊外交空間。菲律賓外交部在聲明中指出，已就中國大使館與多名菲國政治人物，包括參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）、潘吉里納（Francis “Kiko” Pangilinan）、杜爾弗（Erwin Tulfo）及部分政府官員之間的言辭衝突升溫，向中方表達「高度關切」，並提出正式交涉。外交部強調，菲律賓支持政府官員捍衛國家主權、主權權利與管轄權，也指出不同立場與觀點的公開表達，是民主社會正常運作的一環，不應因此被視為挑釁或不當行為。聲明同時表示，菲方珍視圍繞國家立場的公開辯論，但公共論述應建立在理性、專業與相互尊重的基礎之上，這些原則並不與維護國家利益相衝突，反而有助於降低誤解與對立。菲律賓外交部認為，審慎的言行對雙邊關係至關重要，否則恐影響非敏感合作領域的推進，包括建立海巡單位正式溝通機制、海洋氣象合作、經貿與農業往來，以及人員交流等既有合作項目。這波言辭交鋒可追溯至去年12月下旬，中國在南海援助菲律賓漁民並高調公布，引發菲方質疑「政治操作」。隨後，菲律賓官員與中國大使館多次隔空交火，甚至出現「停止挑釁、否則付出代價」等強硬說法。菲媒因此形容中國使館作風趨近「戰狼外交」，而中方則回應，對於外界批評，中國有權為自身立場辯護。