今（27）日凌晨2點48分左右，屏東近海發生芮氏規模4.6地震，中央氣象署表示，該地震震央位於屏東縣政府南南東方103.2公里，屏東縣南灣、恆春地區最大震度3級，屏東縣地區也發送災防告警。其實過去屏東恆春曾發生3起規模7以上的地震，1959年規模7.1地震曾造成恆春地區7處土壤液化，17人死亡；2006年則在同一天發生2起規模7.0地震則是導致海底電纜斷裂，可以說是現代新型態災難，《NOWNEWS》一次整理3起地震資訊，帶您回顧。
2006年12月26日 兩起規模7.0地震
屏東恆春在這天罕見發生2起規模7.0的強震，相隔僅8分鐘，晚上8點26分的震央，位於屏東恆春地震站南偏西方40.2公里，深度44.1公里，最大震度5級，8分鐘過後、晚上8點34分，再次發生規模7.0地震，最大震度5級，震央位於屏東恆春地震站西方33.9公里，是台灣西南外海百年以來測得最強地震，共造成2人死亡、3棟房屋全毀。
這是地震讓海底電纜中斷，導致東亞區內網際網路、國際電話受到阻礙，中國、香港、日本、韓國、新加坡等都出現不同程度的災情，像是無法連上Google、維基百科等，當時聯合國國際減災策略署（ISDR）主任布里斯諾表示，這次的地震造成海底電纜損害，可說是現代新型態災難，對於經濟和社會都有巨大衝擊。
1959年8月15日 規模7.1地震
這天下午4點57分發生規模7.1地震，震央位於鵝鑾鼻東南方50公里處，深度20公里，全台、澎湖都有感搖晃，恆春地區也出現山崩、土壤液化等情況，根據中央氣象署資料指出，這次地震為屏東帶來空前未有的損害，加上8月18日餘震，共造成17人死亡、33人重傷、35人輕傷，有1214棟房屋全倒，1375棟半倒，有7處出現土壤液化情形。
恆春半島因為地理因素，颱風、季風強勁，居民當時多使用重石塊蓋房子，用來抵禦強風，但這種建築沒有抗震能力，房屋很容易因地震倒塌，造成人員傷亡，所幸當時地震發生在下午，多數人都在戶外工作，傷亡人數才沒有擴大。
