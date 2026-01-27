我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨去年發動大罷免失利，總統賴清德點名民進黨立院黨團幹部改選，不過黨團總召柯建銘仍續任迄今，日前更表態，會繼續登記參選總召，又觸動黨內敏感神經。媒體人羅旺哲分析指出，柯建銘之所以敢再拚總召，背後有多項現實因素支撐，反觀民進黨中央，當前最大的難題，就是缺乏有效機制處理這位重量級人物的去留問題，才會讓高層陷入頭痛局面。羅旺哲在政論節目《57爆新聞》中表示，首先，民進黨在去年「大罷免」行動失利後，雖一度出現檢討聲浪，柯建銘也被點名是主要責任者，但如今黨內已鮮少再談罷免責任問題，自然也無人再追究柯的政治責任，等同替他卸下壓力。其次，台南市長初選結果也成了柯建銘的重要支撐。羅旺哲指出，當初大罷免失敗後，賴系立委林俊憲、郭國文曾公開批評黨團運作，甚至指控柯建銘「假傳聖旨」，然而隨著林俊憲在台南初選中落敗，相關批評力道已大幅削弱，也讓外界質疑，過去開砲者如今是否仍有立場逼迫柯建銘退位。第三，羅旺哲認為，柯建銘在立法院長期累積的協商經驗，使其被視為目前民進黨內少數能與藍白陣營溝通的關鍵人物。在朝野對立僵局下，柯建銘反而被塑造成「搭橋者」，進一步強化其不可取代性。