一輛貨櫃車今（27）日上午行經台62線萬瑞快速道路暖暖交流道時，車輛輪胎竟突然脫落並起火燃燒，現場一度濃煙高高竄起，嚇壞不少用路人。所幸消防人員迅速到場處理，並未造成人員傷亡。基隆市消防局表示，上午7時13分接獲通報，指稱台62線東向9.2公里、暖暖交流道前約100公尺處有輪胎掉落並起火情形。彭姓貨櫃車駕駛第一時間報案稱「輪胎飛出去燒起來了」，消防局隨即派遣七堵分隊出動3輛消防車、7名消防人員趕赴現場。消防人員抵達後發現，起火物為掉落在路面的輪胎，並非貨櫃車車體本身起火，輪胎因燃燒冒出濃煙與火花，消防人員立即佈水線灌救，迅速將火勢撲滅。經警方初步調查，彭男當時正常行駛於該路段，疑似因車輛右後中軸車輪發生故障，導致輪胎脫落後因摩擦產生高溫而引燃。警方隨後協助聯繫拖吊車到場，將掉落輪胎與相關障礙物排除，該路段已於事後恢復通行。基隆市消防局也提醒，駕駛人上路前應確實檢查車輛狀況，包括輪胎胎壓、胎紋深度與固定情形，以降低突發事故風險，確保行車安全。