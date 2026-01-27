買房地點很重要，不少民眾會選擇購買離捷運站近的房子，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄表示，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅，單價最便宜的前十名站點，其中房價最親民的地方，就是新北市淡水捷運站，平均單價34.4萬元。其次是泰山貴和站的35.3萬元，竹圍站則是第三名，前十名中僅有3個站房價平均仍落在3字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要4字頭起跳。
淡水、新莊3站入榜 生活機能佳
前十名站點中，淡水區和新莊區都有3個站點入榜，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水線尾站雖然離市區較遠，通勤時間長，但勝在房價親民，又具備成熟生活機能、淡水河畔景觀的環境優勢，捷運宅平均單價在34.4到42.2萬元間，是雙北市極少數能以3到4字頭入手的捷運地段。
台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新莊丹鳳、頭前庄、輔大站等，平均單價落在41到44萬元上下。南新莊區的捷運周邊要找到4字頭房價，大多為屋齡30年以上的舊華廈，3房格局總價約1300萬到1500萬元左右，或是單價落在3、4字頭的公寓型產品。目前新莊知識產業園區和副都心的金融和商辦聚落已漸趨成熟，也不乏大型企業和建商進駐，此外，未來將有溪北轉運站、環狀線北段，以及龍安路將興建新莊第二運動中心等重大建設利多，讓新莊未來有不少發展潛力空間。
台北市也有親民捷運宅 房價僅4字頭
台北市最親民的捷運宅則都在北投區，分別是忠義站和復興崗站，平均房價分別為40.7萬元及45.7萬元，可以看出捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。 第一建經研究中心副理張菱育分析，忠義和復興崗這兩站周邊生活機能相對較為薄弱，且不少舊公寓或華廈，買方購屋後的老屋修繕成本，以及銀行核貸成數也需列為考量因素之一。
張菱育指出，針對預算有限的小資族或首購族，可透過政府的新青安貸款方案購屋，以淡水站的房價為例，若購買30坪的住宅、總價約1032萬元，假設順利拿到銀行核貸成數8成，自備款約準備206萬元，就能在捷運站周邊晉升有殼一族，且目前新青安有最高5年寬限期與40年房貸方案可攤還，能有效降低初期的還款壓力，不過現行的新青安利率補貼將於今年7月底屆滿，屆時是否續辦，以及政策優惠是否縮水，還需待財政部進一步研議。
資料來源：台灣房屋、實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
