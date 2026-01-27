我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼2025年8月開車行經新北市三重區時，與一名騎乘機車的林姓婦人，發生擦撞後直接離開現場，遭檢方依肇事逃逸罪嫌起訴。新北地方法院於今日上午9時許，首度開庭審理，黃子佼現身時沒穿標誌性「深藍色襯衫」，而是換上綠色外套快步入內，然而黃子佼在庭上並未認罪，強調已與受傷的林婦達成和解，且庭訊過程僅花費短短5分鐘便宣告結束，全案將移由審理庭進行後續審理，至於黃子佼離去時，面對媒體追問依舊保持沉默。回顧案情，8月24日7時39分許，黃子佼開著紅色賓士，沿新北市三重區五谷王南街往重新路五段方向直行，行經五谷王南街46巷口時，為禮讓一輛外送機車，突向右偏並停止，導致右方原本騎車直行的林姓婦人閃避不及，連人帶車摔倒在地，但黃子佼竟沒下車查看，而是踩油門揚長而去。事故造成林姓婦人臉部擦傷、四肢多處擦傷，後續婦人持驗傷單至警局報案，對此，黃子佼到案供稱，他是要讓前方的外送機車才停下，且當下沒感覺有撞到人才離開，「是依照常理，持續穩定往前行進」。但林婦指出，交通事故後，肇事駕駛有往她倒下的地方看，但並未留下車查看，隨即駕車離去。檢方調查後發現，當時兩車距離相當近，且女騎士倒地力道和聲音相當大，黃子佼應該是知道右側有人車倒地，才會突然煞車，而女騎士倒地後，黃子佼車輛原本呈現靜止狀態，隨後卻慢慢向左邊移動，顯然知道發生車禍，才試圖避開倒地的女騎士。此外，事發後對向車道一名黃姓目擊者供稱，當時他透過後照鏡看見發生車禍，還特意迴轉前往關心女騎士。檢察官據此認定，近在咫尺的黃子佼不可能沒發現，因此將他依肇事逃逸罪嫌起訴，至於過失傷害部分，由於林婦撤告，檢方予不起訴處分。