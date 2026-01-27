我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，昨（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，但卻被抓包錯漏百出，不僅有少字，更刪除了「非紅供應鏈」，且內容與國防部公開的資料高度重疊，遭到外界瘋狂吐槽。對此，民進黨立委林楚茵狠酸，黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門！林楚茵表示，歐洲議會連過3案挺台，21日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」2項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日又通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟強化與台灣防衛夥伴關係。林楚茵指出重點，報告案特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全；對比民眾黨的「拼裝版」軍購條例，竟然把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬！黃國昌平常最愛質疑政府標案用中國產品，自己提的軍購條例卻不限制紅色供應鏈？林楚茵直言，不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來，但黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門！