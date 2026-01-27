我是廣告 請繼續往下閱讀

台64線快速道路25日凌晨發生一起驚悚車禍，一名25歲的溫姓男子當時準備從台北市文山區返回板橋區住處。怎料，過程中疑似踢椅背引發46歲林姓司機不滿，雙方因而爆發口角，司機便直接將溫男丟包於台64線上。而溫男被丟包後倒臥於道路上，由於天色昏暗，直接遭到後方4輛小客車輾過，當場慘死。身為頂大資優生的溫男目前服替代役，預計下個月退伍，如今傳出死訊。預計今（27日）上午10時30分於板橋殯儀館解剖，進一步釐清真正死因。據了解，這起事件發生在25日凌晨2時許，當時溫姓男子從台北市文山區興隆路搭乘一台林男駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋區住處。車輛行經至台64線27.5公里處時，坐在後座的溫男疑似不慎踹到車門，司機見狀後制止引發溫男不滿，怒踹駕駛座的椅背。司機一氣之下將車輛直接停在路旁，並將溫男趕下車後離開。而溫男不明原因橫躺於道路上，隨後遭到39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男以及45歲魏男一共4輛車輾過，死狀相當淒慘。而林姓司機於離開不久後，因心生愧疚報警處理。警方獲報到場後，發現溫男早已慘死在道路上。至於輾過溫男的4名駕駛，均稱因天色昏暗，未注意到倒臥在道路上的溫男，全案包括林姓司機在內5人被依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。此外，溫男為大資優生且擁有雙學位，目前正在鐵路警察局服替代役的他，預計下個月退伍，近期正在積極準備工作面試。事發當天是否有飲酒狀況，有待今（27日）解剖並採集血液釐清。