▲同志入店後，店家會給客人戴上面具（圖/記者鄧力軍翻攝）

臺中市政府警察局第六分局獲悉西屯區有一家男同志會館有性交流為號召，男同志付費入場後戴上面具，物色性對象，店家並提供多種性用品給客人增加情趣，西屯派出所員警喬裝男同志混進店內蒐證，日前聲請搜索票搜索，查獲涉嫌提供性交易場所的負責人姚姓男子（71年次）並查扣保險套、潤滑液、蒙面面具等情趣用品一批，全案依妨害風化罪移送台中地束署偵辦。據了解，該會館表面上為男性交友休憩空間，實際上卻收取入場費，讓消費者自由進出從事色情活動。第六分局警方為掌握事證，事前由西屯所員警假扮同志客人潛入蒐證，歷經多日觀察與暗中錄下相關影音，終於確認場所內確實涉及不法情事。搜索當日，警方組成專案小組，一舉攻堅現場，查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。警員透露，行動前裝扮「客人」身分入內，過程中裝作自己是「圈內人」，談聊時必須懂同志圈用語才能自然融入，稍有不慎就可能引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中眾同志們互動、記錄進出人員並確認除了性交流樣態外，是否還有其他例如毒品活動，辛苦程度不亞於其他臥底任務，待掌握足夠證據後，警方才於時機成熟時收網取締，成功查獲妨害風化事證。第六分局強調，任何涉及妨害風化的營業行為均屬違法，警方將持續加強稽查與蒐證，杜絕色情行業影響社會風氣。