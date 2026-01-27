我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天清晨02時48分在屏東縣近海發生芮氏規模4.6地震，地震深度為23.9公里，震央位於屏東縣政府南南東方103.2公里，最大震度為屏東縣的3級。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

▲花蓮在去（2025）年12月23日發生第152號有感地震後，至今（27）天為止，已經有35天沒有發生一次「顯著有感地震」，這對地震頻發的花蓮來說十分罕見。（圖／中央氣象署 cwa.gov.tw）

今（27）凌晨2時48分，屏東近海發生規模4.6地震，驚醒不少屏東人；一早9點04分，宜蘭外海又發生4.2地震。事實上，2026年至今，台灣已經發生11起「顯著有感地震」，超過6成都發生在宜蘭（含外海）。地震專家郭鎧紋指出，屏東地震是正常板塊運動，但要注意，如果花蓮今年首起有感地震編號排到014，將打破史上最晚紀錄。根據中央氣象署資料顯示，今天清晨02時48分在屏東縣近海發生芮氏規模4.6地震，地震深度為23.9公里，震央位於屏東縣政府南南東方103.2公里，最大震度為屏東縣的3級。這起地震為今年編號第011號的顯著有感地震。郭鎧紋今（27）告訴《NOWNEWS今日新聞》說，屏東地震成因為菲律賓海板塊與歐亞板塊活動，屬於正常能量釋放，為地震頻發熱區，巴士海峽那邊也都會有地震。他話鋒一轉表示，近期最值得關注的是，花蓮在去（2025）年12月23日發生第152號有感地震後，至今（27）天為止，已經有35天沒有發生一次「顯著有感地震」，這對地震頻發的花蓮來說十分罕見。有感地震通常指規模4以上，但仍以多數民眾能明顯感受到為主要判斷標準。郭鎧紋分析過往地震數據指出，從2000年到2026年中，有一半、13年的第001號地震是落在花蓮。他直言，以目前狀況來看，可能會出現三種可能情形，一是若第012號地震發生在花蓮就沒破紀錄；二是第013號地震發生在花蓮則平紀錄；三是若第14號地震發生在花蓮則破紀錄。如果發生第三種情形，花蓮有感地震直到014號才出現，將打破2014年的紀錄，成為有史以來花蓮有感地震中編號最大的。郭鎧紋直言：「我認為破紀錄可能性比較大，而且還有可能在往後！」花蓮有感地震間隔太久，後面是否會「來大的」？郭鎧紋沒有把話說死，他直接翻出數據說明，指出2024年那年的4月3日花蓮發生規模7.1地震，該年的第001號有感地震就發生在花蓮，但拖到1月20日，且2、3月地震都偏少。此外，郭鎧紋也提及2020年有個特別現象，就是第040號有感地震發生在花蓮後，相隔153天，花蓮才再發生下一個有感地震（2020年編號第071號）。他說明，「那年正是從2月6日開始，花蓮一直搖，能量釋放差不多，所以間距拉成153天」。