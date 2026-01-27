我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外交部長林佳龍指出，台灣與印尼深具合作潛力，台灣願與印尼攜手合作，共同維護並建構自由、開放且安全的印太區域。（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍9日接受印尼最大雜誌《時代雜誌》（Majalah Tempo）視訊專訪，這也是他上任後首次接受東南亞媒體訪問。專訪中，林佳龍聚焦印太安全情勢、中國對區域的軍事與政治威脅，以及台灣與印尼在經貿與科技領域的合作前景，重申台灣致力維護台海現狀、推動區域和平的立場不變，並表達深化台印尼半導體產業合作的意願。林佳龍指出，中國近年持續升高對台軍事壓力，除軍機頻繁擾台外，也結合資訊操弄、認知作戰等混合手段，企圖改變台海現狀。他直言，中國的地緣政治野心早已不只針對台灣，觸角同時伸向日本、菲律賓，甚至透過宣稱「琉球群島屬於中國」等說法，公然挑戰二戰後建立的國際秩序。林佳龍強調，這些行徑清楚顯示，中國已成為破壞印太區域和平與穩定的主要風險來源，面對威脅，台灣將持續堅守現狀，並推動國防改革與全社會防衛韌性建構，提升整體嚇阻能力。他也重申，台灣無意升高對立，核心目標始終是維護區域和平與航行自由。談及台印尼關係，林佳龍直言，雙邊合作不應被中國的「一中原則」框架綁架，而應回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的雅加達—萬隆高鐵為例指出，中方常提出高規格承諾，但在工程品質、財務結構與後續履約上屢生爭議；相較之下，台灣長期以誠信與穩健著稱，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼將台灣視為平等且可信賴的夥伴。在未來合作方向上，林佳龍指出，半導體已高度戰略化，科技、經濟與安全密不可分，過去「經濟靠中國、安全靠美國」的思維已難以因應當前局勢。印尼擁有龐大人口與市場潛力，是台灣在東協的重要合作對象；台灣則身處全球半導體供應鏈關鍵位置，願意協助印尼銜接由美國及民主國家共同主導、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。林佳龍最後強調，台灣與印尼的合作空間極大。台灣將持續深化國際角色，並與印尼攜手合作，協助其在東協中發揮更關鍵影響力，共同打造自由、開放且安全的印太區域。