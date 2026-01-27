我是廣告 請繼續往下閱讀

2003 年震驚全台的「高雄女建商分屍案」，死刑犯歐陽榕如今未等伏法，先在死牢中畫下人生句點。歐陽榕當年因借錢遭拒，狠心殘殺長期資助他的盧姓女建商，冷血分屍棄置各地，最終於 2011 年判處死刑定讞。關押長達 22 年的他，近日卻傳出病況急轉直下，根據《鏡報》昨（26）日報導，歐陽榕因身體不適戒護外醫，仍於本（1）月 25 日因器官衰竭宣告不治，死於看守所戒護醫療期間。回顧歐陽榕的人生軌跡，他曾任職知名造紙集團加工處副處長，離職後投資失利，財務狀況急轉直下，轉而向地下錢莊借貸，負債高達數千萬元。案發前，歐陽榕承租盧姓女建商店面經營咖啡館，生意不順，盧女仍念及情誼，多次出借數萬元至十多萬元協助週轉。未料，這段「金錢恩情」，最終卻成為釀成血案的導火線。2003 年 4 月，歐陽榕再度向盧女借款遭拒後，竟設局將對方約至住處，以徒手勒斃方式殺害。隨後，他在浴室內將遺體肢解成 10 袋，分別棄置於垃圾集中區、工廠廢料區及山區道路，企圖湮滅證據。更令人髮指的是，歐陽榕犯案後竟假冒死者聲音致電家屬，勒索 1200 萬元贖金。警方循線逮捕歐陽榕後，他一度否認犯行、編造多套說詞，直到死者「頭七」當日，在警方突破心防後才坦承犯案，並供出棄屍地點，但最終僅尋獲部分屍塊，其餘已遭焚化。最高法院於 2011 年判處其死刑定讞，隨著他病逝獄中，這起血案的所有罪責與未解謎團，也就此塵封。值得注意的是，歐陽榕生前亦為死刑釋憲聲請人之一。目前台灣尚有 36 名死囚，全數聲請死刑違憲，主張死刑侵害生命權與人性尊嚴、違反比例原則，部分人更指控審判程序存在瑕疵。對此，法務部與檢方則強調，殺人罪屬《公民與政治權利國際公約》所稱最嚴重犯罪，死刑仍為不得已的最後手段。憲法法庭已於 2024 年 9 月宣判死刑合憲，但限縮其適用範圍。另一方面，廢死聯盟則始終主張，認為死刑違反國際人權、侵害生存權，且國家不應以殺人作為懲罰手段。隨著歐陽榕在死牢中病逝，這起未伏法的死刑案件落幕，也再度讓死刑存廢的社會爭議浮上檯面。