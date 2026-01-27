我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央銀行12項新版鈔券面額主題及說明。（圖／央行）

中央銀行新臺幣鈔券改版案在114年10月23日正式啟動，確定政治人物退出鈔票主題，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題；今（27）日宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，讓民眾能夠過網路參與投票，凝聚社會共識，共計有12項面額主題。中央銀行表示，為提升民眾對新版鈔券之認同感，本行擬訂12項面額主題，此次票選涵蓋「和諧共融」、「永續發展」、「運動精神」、「藝術美學」、「建築之美」、「科技創新」、「民俗節慶」、「工藝之美」、「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」以及「女性的光輝」等面向，票選時間為1月27日10時起至2月13日17時止，每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。此外，為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。央行發行局長鄧延達強調，12個主題裡沒有政治人物，票選結果將加以排序並適時對外公布，納入專業判斷與整體考量，作為新版鈔券設計的重要依據，同時提醒民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。