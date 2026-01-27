我是廣告 請繼續往下閱讀

美麗島電子報昨天發布台中市長選舉民調，民進黨徵召的立委何欣純持續拉近與潛在對手立法院副院長江啟臣的距離，並首度領先立委楊瓊瓔1%。何欣純今天受訪時表示，這次民調與上星期TVBS民調的趨勢差不多，自己在年輕族群大幅成長，和對手越拉越近，台中市民對於「是否換黨執政」也在誤差範圍內，代表年輕人與中間選民對她有所期待。何欣純今（27）日上午陪同副總統蕭美琴出席台灣國立大學系統跨域共榮合作典禮，會前受訪被問及對美麗島電子報最新民調的看法，她表示對民調始終保持開放的態度，「任何民調數據我都尊重，對我而言也是一種鼓勵和鞭策」。何欣純說，這分民調與上星期TVBS的民調，趨勢是差不多的，她的年輕族群支持度大幅成長，整體趨勢也往上升，和國民黨潛在對手越來越近；民調中「市民是否要讓國民黨繼續執政、或換人做做看」，正反數字在誤差範圍之內，代表市民與中間選民對她有所期待，願意讓自己做做看，「市長換欣、台中創新」，自己一定會帶領市民開創台中新局。根據美麗島電子報最新民調，台中市長盧秀燕施政滿意度仍有64.6%，為藍營奠定高票源基礎，國民黨現任優勢仍在。但對於是否換黨執政，贊同國民黨延續執政有37.8%、希望換民進黨執政35.3%，顯示出政黨警訊。3人的適任度分別是江啟臣49.7%、何欣純33.9%、楊瓊瓔25.7%，若分別由國民黨2名潛在參選人對戰何欣純，江對何是43.9%對29.4%、楊對何是32.7%對33.7%，國民黨內互比則是江52%、楊17.4%，數字顯示江啟臣仍有強棒效應，但與何的距離已縮至15個百分點內。