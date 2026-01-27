我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（27）日突然在社群平台發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，將從15%提高至25%，消息一出，立刻在韓國政商界引發震盪。對此，旅美教授翁履中示警，這一刀其實不是砍給韓國看的，而是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的，其中也包含台灣。翁履中表示，面對川普，最危險的誤判不是「他會不會出手」，而是「你以為他只是說說」。韓國是美國盟友，照理說應該「可以商量」，但川普的邏輯很簡單，盟友更該配合，因為盟友欠美國更多，「你不快，我就用關稅讓你快」，這就是川普式治理，把外交、貿易、安全，全部變成「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係，如果以為盟友情誼能抵擋這種現實，那就是活在上一個年代。翁履中續指，很多台灣政治人物還停留在內耗劇本，執政黨覺得自己擋不住美國壓力，就只能一直退；在野黨覺得自己可以硬起來卡住美國要求，就一路卡到底。問題是，這兩邊都把「台灣內部政治」當成世界的中心，卻忘了外部世界早就換了玩法，川普不會因為哪一方比較有道理就同情，他只會算美國利益，北京更不會幫台灣解圍。「南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有『以為可以拖』的盟友看的——包含台灣。」翁履中直言，川普用最簡單粗暴的方法提醒大家，可以不同意，但要付代價；可以談判，但要有籌碼；可以拖延，但就用關稅逼各國面對現實。翁履中感嘆，從外部看台灣政治的操作，真的讓人心驚也無奈，執政黨一路退，在野黨一路卡，卻沒有人真正站在「台灣整體利益」的位置上思考，怎麼在大國之間，守住談判位置，而不是被動挨打。他也無奈指出，北京在看戲，美國在施壓，而台灣卻忙著內耗，最令人擔心的不是外部風險，而是內部失能。