美國總統川普（Donald Trump）台灣時間27日突在社群平台發文，指控韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15%上調至25%。路透提到，川普此舉可能也與韓國近期針對電商巨頭酷澎的監管行動有關。根據路透報導，對韓國官員而言，這項決定令他們感到意外，在面對川普要求所帶來的安全與金融穩定挑戰下，韓國正努力維持雙方的盟友與貿易夥伴關係。川普在自家社群平台Truth Social上發文批評，「韓國國會並未履行其與美國的協定，李（在明）總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」目前尚不清楚加稅措施何時生效，然而，路透引述熟知兩國內部談判的知情人士說法稱，川普此舉可能與韓國近期針對電商巨頭酷澎的監管行動有關；這家在美上市的公司，抗議韓方的監管既不公平且具歧視性。酷澎日前爆發個資外洩事件，遭韓國政府調查，兩大主要美國股東Greenoaks與Altimeter，已向美國貿易代表署 (USTR) 遞交請願書，指控韓方執法超出常規、具歧視性，導致投資人蒙受數十億美元損失，要求調查韓國政府是否違反美韓自由貿易協定(KORUS)。韓聯社在報導中也提到這點，指出川普週一的聲明發布之際，正值美國對韓國持續調查酷澎的大規模客戶資料外洩事件以及韓國對線上平台公司的監管行動表示擔憂。報導提到，美國立法者和投資者稱對酷澎的調查帶有歧視性待遇，而美國國務院上個月對韓國可能影響該平台業務的監管措施，也表示嚴正關切。