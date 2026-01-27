我是廣告 請繼續往下閱讀

▲士林分署拍賣太子集團案多雙Jordan球鞋。（圖／記者林梵墨翻攝）

▲士林分署拍賣太子集團案多雙二手NIKE球鞋。（圖／記者林梵墨翻攝）

經檢方清查太子集團涉詐金流後發現，被告將詐欺所得大多轉為名牌包、名鞋等高價精品與不動產，用以藏匿資產。相關物件經認定屬犯罪所得後依法查扣，並由法務部行政執行署士林分署於2月3日（星期二）分別於上午10時30分與下午3時接續舉辦「太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會」與「123聯合拍賣會」，邀請民眾到場競標。士林分署提醒，應買人須事先完成登記，並攜帶相關證件，方可入場參與拍賣。士林分署表示，為盡速償還被害人財產損失，李姓被告遭查扣持有的多項犯罪所得，將在案件偵查階段便先行囑託行政執行機關辦理變價拍賣。本次共計拍賣33筆動產，內容涵蓋二手名牌包、名牌鞋款及茶具等，其中不乏國際知名精品。拍賣標的包含多款高端品牌包款與鞋類，例如HERMÈS、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA、DIESEL等包款，以及CHANEL、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE等品牌鞋款，兼具實用與收藏價值。其中，最受關注的拍品為一只愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，外型亮眼；另有多雙經典JORDAN系列運動鞋，預料將吸引潮流與精品收藏族群競標。士林分署指出，透過公開競價方式處理扣案精品，有助於加速資產變現，並儘早補償被害人。至於下午場的「123聯合拍賣會」，拍賣內容則以不動產為主，標的遍及台北市北投、南港、內湖、士林等行政區，以及新北市汐止、三芝等地，合計超過27筆土地，另同步拍賣1個龍巖靈骨塔位。動產部分，則包含詠嘉科技公司、國寶服務股份有限公司股票，元江投資有限公司出資額，以及數百件女裝等多項標的。士林分署提醒，上午場「太子集團案」拍賣物件，登記時間為上午10時至10時30分，10時30分準時開拍；下午場「123聯合拍賣會」登記時間為下午2時30分至3時，3時整開拍。應買人須攜帶身分證辦理登記，公司行號則須另檢附公司登記事項卡，完成登記後方可入場競標，呼籲有意參與民眾留意時間與流程，避免錯失機會。