▲路過的30歲楊姓男子上前勸架遭捲入，陳男一怒之下脫上衣返回車內準備拿刀。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區昨（26日）22時許發生一起行車糾紛案件，一名26歲的陳姓男子當時駕駛小客車準備左轉時，不滿騎腳踏車的43歲陳姓男子穿越路口過慢，忍不住對其按喇叭催促，雙方因而爆發衝突。一旁的30歲楊姓男子見狀後上前勸架，沒想到竟演變成3人亂鬥。陳男一度將自己的衣服脫下，持刀準備攻擊，所幸員警即時到場阻止，警詢後依違反社會秩序維護法移送偵辦。據了解，當時陳姓男子駕駛小客車於新北市板橋區國慶路準備左轉，其前方吳姓男子則騎腳踏車橫越馬路。陳男認為吳男穿越路口速度太慢，便按喇叭提醒。但吳男認為對方有誤會，雙方進而發生衝突，一言不合動手拉扯。而路過的30歲楊姓男子見狀後上前勸架，怎料，竟變成和陳姓男子互毆。陳男情緒相當失控，將上衣脫下後露出一整片刺青，準備回車上拿折疊刀攻擊。警方獲報到場後，於3分鐘內立即抵達現場，正好阻止陳男進一步攻擊。利用優勢警力，防止衝突發生，並方相關當事人帶返所偵辦。而這起案件也導致陳男雙手、雙腳擦挫傷，吳男膝蓋擦挫傷，至於衰被捲入的楊男則受有右手擦傷，均無需就醫、3人未提出告訴，詢後將依恐嚇罪及違反社會秩序法案偵辦。