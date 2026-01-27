我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《自由時報》指稱，國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇，甚至影射國民黨配合中共、危害台灣安全等不實內容。對此，國民黨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。國民黨指出，同一家《自由時報》在不到24小時內，報導說法竟前後完全相反。昨日仍指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，今日卻又改口稱「擋軍購有功，下週即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。國民黨再次重申，國防特別條例及軍購預算的審查，係立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。國民黨續指，更令人遺憾的是，國民黨已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，然而《自由時報》仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論。國民黨必須嚴正指出，司法院釋字第509號解釋已明確揭示，媒體在報導前負有合理查證義務，不得恣意捏造或散布不實訊息，否則即應承擔相應法律責任。國民黨說，基於上述，《自由時報》相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，國民黨已決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。