日本眾議院日前已解散，並將於2月8日改選，首相高市早苗近日再次重提「台灣有事」論述，強調若台灣發生危機，美日聯合從台灣撤僑時，若美軍遭攻擊，日本卻置身事外，日美同盟將會瓦解。據日本經濟新聞報導，高市早苗26日在朝日電視台節目，再次提起日本「台灣有事」論述，談到若台灣發生緊急狀況，日本有必要前往協助營救在台的日本與美國公民，日美會展開聯合撤離在台公民。高市早苗強調，若美軍在行動中遭到攻擊，日本卻只顧自己逃走、什麼都不做，日美同盟勢必會因此瓦解。她補充，會在現行法律範圍內，綜合判斷當地正在發生的各種情勢，作出應對。去年11月，高市早苗在眾院答詢時拋出「台灣有事」論述，引發中國強烈不滿、祭出多項反制措施，繼先前多次呼籲後，中國26日也再度發聲，指近期日本社會治安不佳、針對中國公民違法犯罪案件多發，且地震頻發，呼籲中國公民近期避免前往日本。