我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣之美系列鈔券改版，分為系列主題和面額主題。（圖／翻攝自TheCBCTube）

為提升民眾對新版鈔券認同感，並凝聚社會共識，中央銀行擬訂12項面額主題，並確定沒政治人物 ，央行發行局長鄧延達今（27）日在記者會上表示，未來新版鈔券要將台灣最美的特色展現出來，宣布即起開始「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，共分為系列主題、面額主題，設計理念參考國家為瑞士和挪威。中央銀行今日召開「台灣之美鈔券面額主題票選記者會」，會中由央行發行局長鄧延達宣布啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，與「台灣之美」相關12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。鄧延達透露，在世界主要國家，大致上在鈔券上都有系列主題跟面額主題，並以瑞士和挪威兩國作為參考舉例，瑞士的系列主題是「向世界開放的瑞士」，不同面額分別以時間、光、風、水、物質、語言和交流為設計理念；挪威則因為是海洋島嶼國家，鈔券的系列主題以「海洋」為主，面額主題用燈塔、維京船、大西洋鱈魚、救生艇與海上石油平台、海面上的浪花為主軸。鄧延達指出，新鈔改版系列進行網路票選活動，旨在提升民眾參與度和社會認同，讓決策過程兼具民意與專業，也符合世界主要各國實務經驗，每個通過電子郵件信箱驗證的民眾限投票1次，最多可票選5項主題，央行也將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為抽獎獎項。