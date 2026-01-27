我是廣告 請繼續往下閱讀

Q1：兌換新鈔日期

Q2：新鈔兌換機構

Q3：是否有新鈔兌換專櫃？

Q4：兌換新鈔限制？

農曆春節將至，不少民眾習慣包新鈔紅包，中央銀行今（27）日宣布，新鈔兌換日程為2月9日(週一)至2月13日(週五)，並洽請8家金融機構提供全台455個指定據點提供新鈔兌換服務，新鈔兌換期間，100元面額每人限兌100張。針對過年新鈔兌換相關，本文一次整理相關4大QA，供有需要兌領新鈔的讀者參考。A1：2月9日至2月13日，連續5個營業日A2：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司。A3：除中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，其餘7間銀行372家指定兌鈔分行，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。A4：百元鈔券每人限量兌換100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。