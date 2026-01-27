我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市蘆竹區大古山風景區公廁驚傳偷拍案！今天凌晨1時許，2名女子在如廁時疑遭陌生男子窺視偷拍，嚇得立刻呼叫親友同時報警求援。警方抵達現場後，發現在20歲傅姓男子手機內，的確有受害者的私密影像，隨即依法查扣證物並將其帶回偵訊。案發後，該名女子與另一名女性受害者結伴前往派出所完成筆錄提告，全案已依《妨害性隱私》及《妨害秘密》等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。據了解，事發當時一名女子在大古山公廁如廁完，赫然發現遭陌生男子由上方窺視，更疑似被偷拍，女子第一時間聯繫丈夫並報警，儘管該男試圖逃跑，仍被見義勇為的群眾合力攔下，甚至有民眾全程坐在一旁緊盯男子，防止對方逃跑。警方獲報趕抵現場，經盤查後確認這名20歲傅男手機內，確實存有被害人的私密影像，當場依法查扣手機證物並將其帶回偵辦，而事發後，受害女子還發現，現場疑似有另一名女性受害，兩人隨即結伴前往派出所製作筆錄並提告。警方除了即時安撫受害者情緒，訊後也依《妨害性隱私》及《妨害秘密》等罪嫌將男子函送桃園地檢署偵辦，並協助受害者提出性騷擾防治法申訴。