美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）24日挑戰無繩攀登台北101圓滿成功，他僅花91分鐘35秒就完成登頂，引起國際注目。霍諾德攀登101由Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》全程播送，而不少人發現昨日節目新增了國語配音，播放後發現對比原版緊張的氣氛，畫風瞬間轉變為幽默詼諧，讓網友們笑瘋直呼：「好像在看爆笑一籮筐！」
霍諾德攀登101「新增國語配音」！全場一聽笑翻：像爆笑一籮筐
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》昨日新增國語配音，有網友好奇點進去，發現原本緊張的挑戰氣氛，瞬間轉換成童年時期的迪士尼卡通錄影帶，「風格稱不上違和，反而有點懷念」，貼文曝光後立即引起熱議。
不少網友紛紛笑喊，「好像在看爆笑一籮筐」、「好好笑，像以前一個用白膠和報紙做一堆勞作的節目」、「我的眼睛跟我的耳朵在打架」、「根本喜劇頻道在配音」、「完全就是國家地理頻道的既視感」、「有一種莫名的親切感！畢竟很多人都是聽中配長大的」、「經典程度堪比憲哥配音木須龍」。
切換國語配音步驟一次看！家長嗨翻：小孩也看得懂了
雖然部分人認為沒必要新增配音，但是許多家長反而非常開心，因為家裡的小朋友終於也能跟著觀賞，「可能是要給還不識字的小孩們聽的吧⋯目前我小孩大班，看直播時，就不斷問我他在說什麼，這真的是很溫馨的畫面，闔家觀賞的節目」、「有繁中翻譯了各位！居然還有中文配音，我兒子也聽得懂了」。
那麼要如何在Netflix切換到國語配音呢？只要點進去影片，並點選右下角的「訊息」圖示，接著在音訊選擇「國語」，就可以切換成中文配音。若想改成別國語言，也可以選擇日語、西班牙語等，旁邊欄位則是可以更改字幕語言。
