台灣民眾黨立法院黨團昨自提軍購特別條例，將行政院版國防特別條例原規劃上限1兆2500億元大幅刪減至4000億元。對此，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今（27）日直言，法案除了漏字外，還把「非紅供應鏈」、「台美合作」全部拿掉，這是非常不專業的做法，且法條還把金額、項目寫死，光是匯率出現問題，中間的價差可以到好幾百億。民進黨團上午召開「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會，包含鍾佳濱、沈伯洋、陳培瑜、張雅琳、范雲等綠委出席。沈伯洋表示，不管法案寫得再爛，仍希望所有版本都能夠進入委員會討論。他指出，漏字只是非常小的不專業，還把「非紅供應鏈」、「台美合作」全部拿掉，這是非常不專業的做法，因這規範台灣要怎麼跟民主同盟合作、建立非紅供應鏈。沈伯洋續指，更不專業的是草案第四條中把金額跟項目寫死，光是出現匯率一出現問題，中間的價差可以到好幾百億，購買項目、數量就會出現問題。沈伯洋提到，草案第五條規定，每一年還要立法院同意才能送預算，這是「帝王條款」，是一個非常進階的做法，「2024年他們亂砍預算、2025年叫不審預算，現在是不准你送預算來，我覺得這真的是天才」。沈伯洋指出，軍購大部分都是多年度的，改成一年一期就是要讓廠商跑掉，而第四條明列項目跟金額，把還沒有知會國會的機密事項全部排除，恐讓軍購談判全部翻盤、重來，「但再怎麼不專業，他寫出來的法案，也應該跟專業的版本一起到委員會討論，我們不會在程序委員會擋下，我們跟他們不一樣」。陳培瑜則批評，黃國昌跟民眾黨團就是不懂裝懂，「瞎掰、胡扯、不尊重專業」，更是心態可議、態度可恥，她猜想，未來藍白也可能說「我有給你錢啊，是你們能力不足買不到，繼續說是民進黨不讓台灣國防進步，我先預告，未來民眾黨團換上新的立委一定會這樣說，這就是藍白的手段，大家還看不清楚嗎？」