國防部長顧立雄昨（26）日赴立法院國防外交委員會報告並進行備詢，國民黨立委馬文君質疑，1.25兆軍購案中有很多都不是特別緊急、突發的項目，本應放在一般國防公務預算，但現在卻以機密報告呈現，還放在特別預算中，讓外界覺得國防部在裝神弄鬼，讓她無法接受。顧立雄則回應表示，在野立委應先讓軍購特別條例付委，才能展開軍購項目討論。而馬文君事後發文再批顧立雄「跳針」，反慘遭網友灌爆怒轟：「明知故問」、「真的都把人民當白痴？」、「機密會議怎麼沒出席？」馬文君昨質詢完也發文指出，上周召開的全機密會議，將1.25兆元特別預算、預計購買的部分軍購做說明，但其中仍有不少問題，例如無人機、雷霆2000多管火箭系統、機器狗、彈藥產線等項目，這些都不是特別緊急、突發的軍購項目，本應放在一般國防公務預算，但現在卻以機密報告呈現，放在特別預算中，讓外界覺得國防部在裝神弄鬼。合理懷疑，1.25兆特別預算到現在仍沒有具體內容，提出無人機、無人狗等項目只是要用來掩蓋目前仍空白的軍購細項。馬文君更痛批，顧部長在質詢中不斷跳針強調「要交付委員會才能討論，預算不滿意就刪！」但問題在於，她連「刪什麼」都不知道，這份特別預算只設了「金額上限」1.25兆元，針對軍購沒有任何項目別、年度分配、採購類型、執行機關，也未提供任何具體採購清單及可驗證的執行目標。就算交付委員會審查，委員會也沒具體內容可以審，沒有東西討論，因為什麼都不知道。不過，馬文君發文一出，隨即遭到大批網友留言狠嗆：「付委就可以審了，我都比妳還知道立委的職責是什麼，不要騙人了」、「該參加的會議沒參加，內容也沒了解，當然不知道要審什麼」、「連機密會議都不願意參加的人，寫這麼大篇的文章，表示妳很關心嗎？」、「審預算的程序步驟，最好是當立委都不知道，進入付委之後，可以知道細項項目，跟討論刪除的預算項目，根本就是故意阻擋進入付委程序步驟」、「沒付委看什麼？還敢Po文」等。