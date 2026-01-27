我是廣告 請繼續往下閱讀

貪腐指控與權力猜想

解放軍的「大亂局」與對台影響

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，後續又有外媒報導指張又俠落馬的關鍵是因涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武機密數據。有分析指出，這次清洗也傳達了明確的訊號：中國國家主席習近平認為沒有任何人是「大到不能倒」的目標，「忠誠」被置於一切之上。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國防部24日發布簡短影片，宣布對中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立展開調查。隨後，《解放軍報》的一篇社論指責兩人「嚴重踐踏並削弱中央軍委主席負責制」，暗示兩人已威脅到習近平最看重的權威。張又俠的落馬尤為令人震驚。他長期被視為習近平不可動搖的親信，兩人同為「太子黨」（紅二代），其家族淵源可追溯到兩人父親在國共內戰時期併肩作戰的深厚情誼。布魯金斯學會中國研究中心（Brookings Institution China Center）研究員席恩（Jonathan Czin）指出：：「這很可能是習近平治下中國政治的一次劇烈轉變。這正顯示，在這個體系中，沒有人是真正安全的。」他形容張又俠的垮台具有「莎士比亞式的悲劇色彩」，顯示習近平從打擊異己，到整肅親信，現在甚至對有著數十年交情的元老下重手。《華爾街日報》引述知情人士報導，張又俠被控向美國洩露「中國核武器核心技術數據」，並涉及買官賣官。然而，部分專家懷疑「洩密」指控可能只是黨內用來對內安撫、合理化清洗行動的說法，而非真正的安全疑慮。亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員湯瑪斯（Neil Thomas）指出，《解放軍報》社論中的官方措辭，「可能暗示張又俠的權力已大到讓習近平感到不安」。他也說，這同樣可能只是意味著，張又俠「辜負了習近平的信任，協助讓軍事採購官僚體系腐化，或未盡全力打造一支更廉潔、更具戰力的部隊」。專家指出，習近平如今連最高將領都不放過，更像是權力穩固的象徵，而非弱化。新加坡學者查爾（James Char）認為，習近平能撤換這麼多將領，反而證明其地位「不可撼動」。湯瑪斯指出，高層接連被拔官，已讓解放軍領導層「目前陷入一片混亂狀態」。他也提到，習近平可能會利用距離下一次換屆尚有18個多月的時間，審查新一代人選，並「清除既有派系與人事庇蔭關係的影響」。查爾斯指出，習近平已開始動用第二線將領，以非正式方式補上中央軍委各部門與軍種中，因醜聞而空出的職位。他說：「即便持續清洗，解放軍的日常運作仍大致如常，因為一批更年輕、也許更專業的軍官已準備好接手相關責任。」儘管外界關注這波軍中整肅是否影響北京推動掌控台灣的戰略，但其實際後果仍不明朗。核心問題在於，這是否會影響軍隊的即時作戰能力、基層士氣及備戰時程，而負責統籌最高層作戰指揮的劉振立遭調查，更突顯相關疑慮。不過席恩認為，習近平可能判斷目前是「清理門戶的安全時機」。他指出，習近平或許觀察到現任美國政府對台灣議題似乎「不特別感興趣」，且正在觀望2028年台灣大選可能的政權更替。