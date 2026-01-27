我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平今舉辦追思會，許多粉絲、親友都來送他最後一程。（圖／記者葉政勳攝影）

資深藝人曹⻄平（四哥）於今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行名為【率真・謝幕】曹⻄平 追思會，現場主視覺靈感源自他在 1980 年代發行的經典專輯《九月星空》以及其代表作《狂熱》 。另外，追思會也特別運用AI技術製作一段「巨星的獨白」，畫面中曹西平對大家說：「各位醜八怪！哭什麼哭啊！把妝都弄花了。」熟悉的聲音讓全場聽哭。畫面中以曹西平的剪影呈現，說著：「各位醜八怪！哭什麼哭啊！把妝都弄花了，難看死了！」看到大家都來了，也直說不喜歡那些虛偽的排場，更討厭那些平時完全不聯絡，人都走了才在演戲的人，但今天看到那些愛他的粉絲真的很開心，安慰說：「沒什麼好難過的，我這輩子的遺憾就是，有些話沒機會再跟我爸爸媽媽說，所以現在我可以去陪他們了。」曹西平也提醒大家幾件事，「第一，孝順要及時，不要只會用講的。第二，日子是過出來的，不是在那空想，活多久真的不重要，活得開心、活得精彩才是真的」。最後曹西平向乾兒子小俊以及「穿洞日常」的夥伴說，這家店以後就交給你們，喊話：「給我好好經營，不要讓我丟臉喔！」