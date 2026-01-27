我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普今天發文，指韓國國會未通過與美貿易協定，關稅將從15%提高至25%，台灣產業界憂心步韓國後塵。綠營批評立法院副院長江啟臣帶頭喊「嚴審關稅」，讓產業淪為政治鬥爭的祭品。江啟臣表示，國會監督是民主常態，只要協議內容對台灣有利、對人民有利，相信各黨團都會站在國家利益與台灣優先的立場來審查，但談判協議內容至今未完全公佈，立法院根本無從了解，呼籲行政院快送審。美國總統川普今（27）日發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅從15%提高至25%。雖然川普並未明說新關稅上路時間，但立法院近來紛擾不休，已引起台灣產業界緊張。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，藍白陣營立委散佈大量對台美貿易談判協議內容的不實謠言，這種未審先判的政治操作，恐讓台灣步韓國後塵。江啟臣先前即放話「立法院會扮黑臉」，根本就無視台灣沒本錢陪藍白黨團玩自殺式的政治遊戲。上午江啟臣參加東勢新丁粄節活動記者會，受訪時表示依照《條約締結法》，我國對外洽簽的協議條約都要送立法院審議，台美談判協議內容還沒完全公佈，也不清楚是否已正式簽署，「至少立法院尚未收到談判協議的文本」。他指出目前只看到行政院提到15%不疊加，投資的部分是2500億加2500億，其餘如產業界關心的市場開放，並沒清楚的答案，國人關心的重點，在於完整、實際的談判內容是什麼，「在這樣的狀況底下，其實立法院也無從審查啦！」他強調國會審查、國會監督是民主常態，也是必要過程，所謂嚴審不必然是要阻擋什麼，而是讓人民知道到底談了什麼，對我們不利、有利的又是什麼，以及不利的部分能否調整，自亂陣腳大可不必。他呼籲行政院，如果已簽了協議文本，應盡快送到立法院審議，只要協議內容對台灣有利、對人民有利，相信各黨團都會站在國家利益、產業利益、台灣優先的立場進行審查。