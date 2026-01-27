我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名在電視公司任職研發處長的男子，近日被迫揭開婚姻裡最刺眼的一幕：結縭19年的妻子，竟和臉書坐擁6.1萬追蹤的男作家互動火熱。對方不只私訊甜喊「我的女神」、用藏頭詩暗送秋波，兩人還被拍到在街頭十指緊扣，隨後一同走進旅館休息。丈夫憤而提告求償70萬元，新北地院審理後認定男作家行為已逾越一般社交分際，判賠20萬元精神慰撫金。判決指出，丈夫自2022年起逐漸察覺妻子言行有異，對社群和訊息互動頻率明顯頻繁許多，卻對於手機訊息隱私愈發敏感，生活作息與情緒也出現變化。進一步追查後，他發現妻子與一名長期經營兩性、感情與心靈類圖文的男作家往來密切；該作家在臉書以「Justin Lulu（鹿鹿）」等名義經營帳號，累積大批粉絲追蹤，妻子正是其中一員，兩人從按讚留言的網路互動，逐步延伸到私下聯繫。隨著互動升溫，男作家開始以親暱語氣對人妻示好，私訊內容出現「Thank you, my goddess（感謝妳，我的女神）」、「Happy Valentine’s Day（情人節快樂）」、「心裡面裝的滿滿都是妳」等語，甚至以人妻姓名延伸創作藏頭詩「為愛往前飛」。人妻不僅回應互動，雙方在貼文底下你來我往，言語間的曖昧感越來越濃。事件在2025年3月的一次現身互動後更加明朗。丈夫蒐證指出，妻子與男作家在新北市板橋區公開同行，男作家以手環繞人妻肩膀，兩人過馬路時更以十指緊扣方式牽手，互動氛圍宛如熱戀情侶。隨後兩人一同前往旅店並進入館內，直到一段時間後才離開。相關影像與截圖也成為丈夫提告的重要依據。面對指控，男作家在庭上辯稱，自己與人妻只是作者與讀者延伸出的朋友關係，見面僅是敘舊用餐。他主張曾罹患口腔癌、體力較弱，過馬路牽手是對方出於友善協助；至於進入旅館，則是因行程需要先放行李、辦理入住，否認有逾矩行為。男作家也辯稱自己未必會點進對方臉書簡介細看，不知道人妻已婚。不過，法院審理後認為，人妻的社群頁面上不乏家庭合照、孩子畢業典禮等公開內容，一般人都能合理辨識其婚姻狀態；男作家與人妻互動頻繁且親密，卻辯稱不知已婚，與常情不符。再加上公開十指緊扣、共同進入旅店等行為，已明顯超出一般異性朋友社交界線，足以破壞婚姻信任與共同生活的安定。法院綜合考量雙方身分、經濟狀況及行為情節，認定丈夫的配偶身分法益確受侵害，原請求70萬元金額過高，最終判男作家應賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。