▲麻布袋內一共有32包大麻、總毛重約43公斤，市值高達2000萬。（圖／翻攝畫面）

位於新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁的一處海岸，今（27日）上午8時35分許傳出有民眾在海岸旁發現不明麻布袋，於海上漂流數日後飄至岸邊，且打開一看竟發現裡面裝有大麻。警方獲報到場後，清點一共32包大麻、總毛重約43公斤，粗估市值高達2000多萬，相當驚人。由於案發地點並未設置監視錄影設備，裝有大麻的麻布袋來源為何，有待海巡署相關單位及警方持續追查。據了解，金山分局於今（27日）8時35分獲報北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸有民眾發現大量毒品，隨即通報警方處理。警方獲報到場後取出檢視，並以毒品初篩試劑檢測，呈第二級毒品大麻陽性反應。經清點後，發現麻布袋內一共有32包大麻，總毛重約43公斤。而通報民眾則表示，該麻布袋已於海上漂流數日，直至今（27日）飄至岸邊後被發現才報警處理。經警方向相關單位了解，案發地點周邊未設置監視錄影設備，不排除為走私過程中遭到棄置或是意外落入海中，後續將由海巡署相關單位會同警方持續追查來源。