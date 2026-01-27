我是廣告 請繼續往下閱讀

阿根廷

美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國政府官員連番痛批WHO在疫情期間表現失職，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）更直言WHO忽視台灣警告，假裝台灣不存在。台灣一直以來受到中國因素影響，無法成為WHO會員國，除了台灣之外，目前全球還有哪些國家在世衛組織之外？美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，正式宣布美國退出世衛組織。聯合國於同年1月22日收到通知，依規定收到通知後一年退出，今年1月22日美國正式退出。歐尼爾在社群平台X上發文提到，世界衛生組織在2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，無視嚴謹的科學，並進一步讓封鎖事態升級。美國在退出WHO後，與台灣同樣成為全球少數非世衛組織成員國家，包含美國與台灣，目前5個國家未被加入世衛組織，同時，阿根廷也預計將在今年稍後正式退出WHO。列支敦斯登雖僅160平方公里、人口約4萬人，卻是全球最富裕、最穩定的國家之一，世界衛生組織共有194個會員國，除了列支敦斯登以外，其他聯合國會員國大多都加入了世界衛生組織。與塞爾維亞有主權爭議的科索沃，自2008年宣布獨立以來，儘管已被約110個聯合國成員承認，且與90個成員國建交，但因塞爾維亞以及中國等國家的阻擋，仍遲遲無法加入聯合國，也被拒於世界衛生組織之外。與台灣有邦交的梵蒂岡同樣並非世界衛生組織成員，不過，梵蒂岡多次參加世界衛生大會（WHA），在世衛的身分為觀察員。阿根廷總統米萊（Javier Milei）去年2月首次宣布退出世衛組織的計劃，決定效仿川普表態。米萊政府在去年5月聲明中批評，世界衛生組織的指令之所以無效，是因為它們並非基於科學，而是出於政治利益，並受到拒絕反思自身錯誤的官僚體系的操縱。若無意外，阿根廷將在今年5月後同樣正式退出世界衛生組織之列。