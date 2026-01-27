我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩今（27）日公告，2000萬超級紅包貳獎100萬元陸續開出，桃園就有一名中年模板工，幸運中100萬元，彩券行代理人描述，當天那位民眾工作時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，沒想到真的中獎。根據旺財彩券行代理人吳先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一位中年模板工。當天上工時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，下班後立刻到彩券行購買了幾張「2000萬超級紅包」刮刮樂。起初他僅刮中了幾張小獎，沒想到刮到最後一張時，竟幸運刮出100萬元！也讓中獎男子驚呼連連：「原來今天這一撞不是意外，而是財神爺來敲門的『鴻運當頭』訊號！」，也開心表示將運用這筆獎金帶老婆去歐洲二度蜜月。今年台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。