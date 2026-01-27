我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德上任至今，即將邁入2年大關，但近日卻接連面臨多起政治與輿論壓力，資深媒體人李艷秋更直接點出「最近，少惹賴清德，他心情不好」，從前任總統蔡英文動向、黨內初選挫敗，到立法院權力角力與整體執政困境，直言「看看他最近遇到的事，換作你心情會好嗎？」李艷秋今（27）日在臉書發文表示，艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）攀爬台北101成功，現任總統在臉書上發出恭賀也算恰當，但前任蔡英文硬是搶先4分鐘發文，這件事干她什麼事啊！更過分的是，大家比較發文內容後，發現賴清德含混以「謝謝幕後英雄」帶過；不像蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府，凸顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭，反惹人憎。李艷秋續指，有些留言酸到爆「讓台南老農爬屋頂也很讓人欽佩」、「賴可以先練習爬自家違建」、「萬一發生意外，你會放過蔣萬安嗎？如果現在台北市長是民進黨籍，你會如何吹牛大內宣？」連這種事都有前任來搶功，還平白被罵一頓，換作誰，心情會好嗎？「前任的報復還不止於此。」李艷秋直言，那個已結束的「想想論壇」竟然重新開張了，最近又開辦了總統級的讀書會，說要提出政策研究和主張，還大聲疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴。前任陰魂不散，心情會好嗎？此外，李艷秋提到，台南民進黨市長提名人，天子嫡傳子弟兵林俊憲竟然輸給陳亭妃，颱風勘災時總統毫不掩飾地在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面，大家還記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心啊！想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎？「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走。」李艷秋進一步指出，立院萬年總召柯建銘，自大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，他卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以他的人脈，續任的可能性很高；如果賴不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹他不開心，通過彈劾總統案也不是夢。有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎？最後，李艷秋也強調，外交打不開、兩岸不和平、國內仇恨高、神山整座移、物價跳級漲、新生創新低，執政無能，團隊卻只知搶位撈錢佔地盤，爭功諉過，她直言，自己不知道賴總統心情好不好，「但老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了」！