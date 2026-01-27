美國總統川普再對韓國拋出關稅炸彈，宣布將韓方輸美產品，如汽車、藥品的關稅，由15%增至25%，韓國業界估算，若25%關稅落地，現代汽車（Hyundai）與起亞（Kia）2026年損失恐高達5.3兆韓元。
根據韓媒《News1》報導，現代、起亞去年都曾遭25%關稅衝擊，導致第2至第3季合計出現約4.6兆韓元的營業損失，儘管因美國市場成長，2家公司的汽車總銷量創下歷史新高，但上漲的關稅也侵蝕實際的營業利潤。
報導提到，汽車業界對於川普的單方面聲明感到困惑、不解。證券業者推估，若汽車關稅再升至25%，2家公司今年恐再出現逾5兆韓元的獲利缺口。韓國金融機構Meritz估算，關稅每上調10%，將分別導致現代、起亞的營運成本，增加3.1兆韓元和2.2兆韓元。。
Meritz證券研究員金俊成（音譯）並補充道，關稅上調10%，恐讓現代、起亞2026年的年度營利，預期下調23%和21%。
韓國國內汽車業呼籲首爾當局、國會、華府，盡快展開談判。大德大學汽車工程系教授李浩根直言，汽車產業主要靠出口盈利，川普提高關稅的言論，必然會導致困難，若重演去年對等關稅剛宣布時的惡夢，今年也將是艱難的1年，重新談判、調整稅率都可能需要相當長的時間。
原文連結：한국車 다시 美 '관세 폭탄'…현대차·기아 영업손실 5.3조 우려
