▲泰國衛生單位已在主要國際機場強化入境篩檢，嚴防立百病毒透過旅客移入。（圖／翻攝自Bangkok Post）

印度西孟加拉邦近日爆發致死率極高、目前仍無特效藥可治的「立百病毒」，消息迅速在亞洲旅遊圈發酵。因印度旅客大量入境觀光，泰國當局已全面拉高警戒，多座國際機場啟動防疫篩查措施，也讓不少原定赴泰旅遊的旅客緊急取消行程，掀起一波「防疫式退票潮」。綜合外國媒體報導，泰國普吉國際機場已率先加強對來自印度旅客的健康監測，隨後素萬那普機場與廊曼機場也於近日開始針對西孟加拉邦入境旅客進行專項篩查。相關措施包括體溫檢測、症狀評估與健康問詢，一旦發現異常，將立即轉交衛生單位處理。不只曼谷與普吉，清邁國際機場也同步升級入境檢疫標準，比照過去應對新冠疫情與中東呼吸綜合症（MERS）的作法，啟動主動式公共衛生防控機制。機場透過熱成像設備篩查旅客體溫，並與移民單位合作，重點掌握過去14至21天曾造訪疫情地區的旅客動向。防疫升溫也直接衝擊旅遊信心，有中國旅客受訪指出，看到立百病毒相關新聞後選擇忍痛取消赴泰行程，光是機票、住宿與事前添購的旅遊用品，就損失超過人民幣5,000元。社群平台上，也陸續出現「先觀望」、「暫緩出國」的討論聲浪。在泰國求學的留學生則觀察到街頭氣氛明顯轉變。有留學生表示，雖然泰國目前尚未通報立百病毒確診病例，但自機場加強篩查消息曝光後，曼谷、芭達雅等地戴口罩的民眾明顯變多，她也計畫減少外出、加強個人防護。醫界指出，立百病毒屬於人畜共通傳染病，主要透過蝙蝠等動物傳播給人類，也可能經由受污染食物或有限度的人傳人感染。患者常出現高燒、呼吸道症狀與致命性腦炎，病死率高達四成以上。隨著區域防疫升溫，專家呼籲民眾不必過度恐慌，但應密切關注官方資訊，做好基本防護，才能在旅遊與健康之間取得平衡。