去年11-12月期統一發票25日開獎，沒想到詐騙集團鎖定雲端發票兌獎潮，利用極其擬真的電子郵件引誘民眾上鉤，一名受害網友在社群平台心碎發文，表示自己收到中獎千元的Email，點入連結後更出現與財政部官方網站幾乎一模一樣的頁面。該郵件不僅詳列發票號碼，還要求登入momo購物網並附上「獎金收款方式說明」，導致受害者在放下戒心輸入信用卡號後，瞬間被盜刷1萬6680元。事後受害者才驚覺購物網早在日前就公告過這類釣魚手法，並非領獎的正常程序。網友公開慘痛案例，希望提醒大眾提高警覺，切勿點擊不明連結，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。一名受害網友在臉書社團「爆料公社」發文控訴，他在26日收到一封主旨標註為「月雲端發票兌獎結果通知」的電子郵件。該郵件內容詳盡，不僅清楚列出「中獎資訊」中的發票號碼與中獎金額，還細心附上「處理步驟」引導他登入momo購物網會員，甚至連「獎金收款方式說明」與客服資訊都一應俱全。原PO不疑有他地點擊連結，眼見網頁介面與財政部官方網站如出一轍，便放下戒心按照指示操作，怎料在輸入完個人信用卡資料後，隨即遭到詐騙扣款1萬6680元。面對金錢損失，原PO在社群上崩潰自責地表示「我太笨了，輸入信用卡資料」。他在事後冷靜下來進行網上查證，才驚覺momo官網其實早在1月23日就已公告說明，然而，即便官方已有預警，原PO仍因為當下的疏忽與對擬真網頁的信任，不幸落入圈套慘遭受騙。此消息曝光後引發熱烈討論，許多網友對原PO的遭遇感到同情，紛紛留言感嘆「這下虧大了」，並質疑詐騙手法中邏輯不合理之處，直言「不是啊！什麼時候領獎還需要輸入信用卡號？」。不少人點出該詐騙頁面的擬真程度極高，驚呼「這網站跟真的一樣欸」、「頁面做得很專業」，甚至有其他苦主現身說法表示「我也有收到，然後中獎發票號碼跟你一樣」，感嘆「現在詐騙真的越來越難分辨了」。此外，也有眼尖的網友分析該封「釣魚信件很用心欸，但網域露餡了，政府是gov.tw結尾」，提醒大家細節才是關鍵。許多曾收到同樣信件的民眾也紛紛留言示警，「我也有收到這封信，大家一定要注意別被騙」，並感謝原PO的沉痛經驗談，表示「謝謝你分享出來，可以阻止更多人受騙上當」。