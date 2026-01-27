我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5566成員小刀（左）久未現身，今日他和前輩孫德榮（右）一起到經紀人吳權浩告別式悼念，送別老戰友。（圖／記者葉政勳攝影）

▲曾和孫德榮（右）、孫協志、王仁甫等眾多藝人共事的知名經紀人吳權浩Simon，因胰臟癌辭世。（圖／翻攝自孫腫來了臉書）

曾一手打造5566、K ONE偶像天團，前喬傑立王牌經紀人兼宣傳部經理吳權浩（Simon），日前因不敵「癌王」胰臟癌病逝，享年52歲。家屬今（27）日於台北市懷愛館舉辦追思感恩禮拜，昔日戰友孫德榮、彭小刀皆神情哀戚到場送別，感念曾陪他們打下偶像江山的幕後功臣。孫德榮透露，Simon病況一度好準，讓他以為他會是那能夠康復的5%奇蹟。談起Simon的發病過程，與他有著深厚革命情感的孫德榮難掩悲痛。孫德榮表示，大約在三年前Simon身體出現異狀前往三總就醫，當時出現黃疸症狀，身旁親友一度以為是他早年應酬多、愛喝兩杯所致，孫德榮當時還苦口婆心勸他戒酒。未料進一步檢查後，竟確診為致死率極高的胰臟癌。孫德榮說，在三年抗癌路上，Simon經歷多次化療，病情一度好轉並能出院，讓孫德榮看見了希望，「胰臟癌的存活率通常只有5%，我一直深信他會是那個幸運的5%奇蹟。」孫德榮難過表示，但後來病情急轉直下，奇蹟沒有發生，讓孫德榮痛失好戰友。在喬傑立最輝煌的年代，Simon是孫德榮的左右手，也是藝人們最信賴的依靠。孫德榮給予他極高評價，形容他在工作上的魄力與執行力，一度有「第二個孫總」封號。久未現身、特地前來弔唁的小刀也回憶，當年5566南征北討的全盛時期，Simon總是衝在最前面，是標準的拚命三郎，永遠與團員們並肩作戰，因此建立深厚革命情感。小刀感慨：「今天的任務圓滿完成了，希望他在天上依然帥氣，從此不再受病痛折磨。」