年底將舉行地方首長大選，國民黨的新北市長人選仍未定，現任台北市副市長李四川的呼聲相當高，不過，黨內也有現任新北市副市長劉和然宣布角逐提名。現任新北市長侯友宜對此頻表示，一定會協調出最好的人選。而李四川、劉和然也傳出預計月底前進行「李劉會」，李四川今（27）日再被追問進度，他表示：「有啦，我們在行政院時常見面」，但被問及日前是否有和侯友宜會面？李四川僅表示：「謝謝」便快步離去。李四川今早出席市政會議前再度被問及「李劉會」進度，李四川指出：「有啦，我們在行政院時常見面」，至於在被問及近日是否有和侯友宜碰面？李四川僅表達「謝謝」便快步離去。事實上，藍營新北市人選備受關注，李四川常常被追問，而他昨受訪也指出，關於選舉，他從頭到尾大概都沒有去爭取這個位置，只是如果黨需要他去承擔，他願意去承擔。李四川也認為，不論是跟劉和然或侯友宜，其實在行政院會時常見面，沒有必要一定要決定一個見面時間，但原則上選舉還是要勝利，這部分交給黨協調。